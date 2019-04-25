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Kazadan 17 gün sonra vefat etti

Kocaeli'de yaşayan 76 yaşındaki polis memuru Mehmet Filiz vefat etti.

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İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden emekli polis memuru Mehmet Filiz (76) 17 gün önce İzmit İlçe Merkezi Perşembe Pazarı mevkiinde karşıdan karşıya geçerken hususi bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek eve gönderilen Filiz, önceki gün tekrar fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Filiz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiği öne sürülen evli ve 3 çocuk babası olan Filiz’in cenazesi tamamlanan işlemleri sonrası, yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Edirne’ye götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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