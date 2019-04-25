Ankara Fırıncılar Odası, 1 TL'ye satılan ekmeğin artık 1,25 TL'ye satılacağını açıkladı. Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapılması kararı aldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 lira'dan 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı. 400 gramlık ata ekmeği 2 lira 50 kuruş, 200 gramlık kepek ekmeğinin fiyatı ise1 lira 75 kuruş oldu.
Bugün 12:04 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:06 TSİ
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe 25 kuruşu zam geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz