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Avukat Geredeli cinayetinde mahkeme, kararını açıkladı

Avukat Samim Geredeli'yi silahla vurarak öldüren Abdullah Sağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmit'te 10 Ekim 2017 tarihinde, avukat Mehmet Samim Geredeli, Fethiye Caddesi'ndeki bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Serhat Abdullah Sağ, İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken yakalandı. Kendisine yardım ettiği belirlenen üvey kardeşi Hakan Sağ ve yaşı 18'den küçük B.C.T. de gözaltına alındı. Serhat Abdullah Sağ ifadesinde dedesine ait arazilerin kamulaştırma bedelinin artırılması davasını takip eden Geredeli’yi, bu nedenle çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"PİŞMANIM"

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Serhat Abudllah Sağ, savunmasında, "Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Katılan vekillerin beyanlarını kabul etmiyorum. Olay iddia ettikleri gibi olmamıştır. Bazı şeyleri cımbızla çekerek beni suçlamaktadırlar. Ben 20 yaşında genç olsaydım, bu avukatları vururdum” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, Serhat Abdullah Sağ’ın, avukat olan maktulü yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Hakan Sağ’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ise 20 yıl hapis cezasına indirilmesine karar verdi. Davada suça sürüklenen çocuk olarak tutuksuz yargılanan B.C.T. ise beraat etti.

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