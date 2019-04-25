Olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Batı kavşağı girişinde Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Yılmaz idaresindeki 06 EZ 1275 plakalı hafif ticari araç, Dilovası’ndan Gebze istikametine doğru seyir halinde ilerlediği esnada yolcu koltuğunda oturan eşi termostan Yılmaz’a çay vermek istedi. Eşinin uzattığı çayın sarsıntıdan üzerine dökülmesi sonucu panikleyen Yılmaz, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabilirken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçtan inen sürtücü Yılmaz ve eşi olayın şokunu atlattıktan sonra olay yerine polis ve çekici ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciye alınan araç otoparka çekildi.