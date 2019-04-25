Çiniler büyük beğeni topladı

Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde çini, seramik, resim, giyim, mefruşat, nakış ve iğne oyası işlerinin bulunduğu yıl sonu sergisi açıldı. Sergide 35 öğrencinin 8 ayda tamamladığı birbirinden güzel çini eserleri büyük beğeni topladı. Çini eğitmeni Yıldız Yılmaz, "Çini ham maddelerimizi İznik ve Kütahya'dan temin ediyoruz. Daha sonra eserimizi belirledikten sonra iğneleme ve kömürleme tekniği ile deseni ham maddeye vazo, karo veya çömleklere aktariyoruz. Sonrasında renklendiriyoruz. En son işlem sırlama ve fırınlama. Öğrencilerimiz çok renkli ve birbirinden güzel eserler yaptılar." dedi.