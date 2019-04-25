Aileleri gururlandıran onurlandıran şenlik

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile İzmit Belediyesi tarafından birlikte organize edilen 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nin tadı damaklarda kaldı. Sporcu aileleri çocuklarını heyecanlı bir şekilde izlerken gün sonunda ödülleri de kendi elleri ile takdim ettiler.

ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE

Sporcu velileri, gerçekleşen organizasyondan ötürü Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne ile İzmit Belediye’sine teşekkür ederken, kendi çocuklarına ve küçük kız futbolculara madalyaları takdim ederken büyük bir onur ve gurur duyduklarını ifade ettiler. Çocuklarının emin ellerde olduklarını ifade eden aileler, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar’a, antrenörlere ve emek veren herkese teşekkür ettiler. Erdem ÖVÜÇ