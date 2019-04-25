Alemdar, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar, 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’ne desteklerinden ötürü İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile düzenlediğimiz organizasyona İzmit Belediye Başkanımız Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi büyük destek vermiştir. Kendileri resmi maçlarımızda bizleri yalnız bırakmadığı gibi heyecanı ile de bizleri çok sevindiriyor. Kulübümüz olarak Sayın Hürriyet’e şükranlarımızı sunuyor, görevinde başarı ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.