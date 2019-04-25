23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nde yaşanan güzelliklerin yankıları devam ediyor. 8 kız futbol takımının kıyasıya mücadelesinde gün boyu komitede görev yapanlar takdiri fazlası ile hak etti. Antrenörler Özge Arslan, Eda Duran, Burcu Aslan ve Sinem Şirin ile Dünya ikincisi patentli futbolcu kızlarımız organizasyonun kusursuz geçmesi için ellerinden geleni yaptılar.
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Ne varsa kızlarda var!
23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nde yaşanan güzelliklerin yankıları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz