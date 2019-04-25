Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, alt yapısı ile de parlamaya devam ediyor. A takımda sayısız Türkiye derecesi elde eden Kocaeli kadın futbolu, iki kez de Dünya ikinciliği gururu yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki kez kabul ettiği Yeşil Siyahlı ekibin3 ilçede ve 4 farklı bölgede 300’e yakın kız futbolcusu bulunuyor.Şehre tarihi başarılar yaşatan, adeta yok olmaya başlayan erkek futboluna nazire yapan kız futbolcuların önümüzdeki süreçte de bu şehre nice başarılar kazandırmaya devam edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.
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Geleceğimiz çok sağlam
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, alt yapısı ile de parlamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz