Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızı Kübra Deniz artık abla oldu. Henüz 2003 doğumlu olmasına rağmen küçük kız kardeşlerine futbolu öğreten Kübra, 23 Nisan Futbol Şenliği’nde hakemlik yaptı. Son derece başarılı olan Kübra futbol bilgisi ile ve oyun kurallarındaki hakimiyeti ile helal olsun dedirtti. Teknik adam HasanAlemdar’ın ilkokulda bahçede top oynarken keşfettiği Kübra bugün U-14 Kız Milli Futbol takımının değişmez futbolcuları arasında yer alıyor.
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Bizim Kübra büyüdü de hakem oldu
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızı Kübra Deniz artık abla oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz