Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’ne davet edilen Körfez Gençlerbirliği’nin genç ve başarılı teknik direktörü Remzi Kulaber, Hasan Alemdar’ın davetinin kendileri için şeref olduğunu ve etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti. Gol krallığını Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nden Gülden’in (7 gol), en iyi futbolcunun Tuzla’dan İlayda’nın ve en iyi kalecinin de Akdeniz Nurçelik’ten Tuğçe’nin olduğu şenlikte Remzi Kulaber’ecentilmenlik ödülü takdim edildi.
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Remzi Kulaber: Bizim için şerefti
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’ne davet edilen Körfez Gençlerbirliği’nin genç ve başarılı teknik direktörü Remzi Kulaber, Hasan Alemdar’ın davetinin kendileri için şeref olduğunu ve etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz