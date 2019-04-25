Seneye de bu şenlik olacak

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile İzmit Belediyesi tarafından birlikte organize edilen 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nin önümüzdeki sezon da olacağı belirtildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikteki güzelliklerin tekrarı için küçük kız futbolcular şimdiden heyecanlanmaya başladı. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da genç kız futbolcuların yer alacağı turnuva organizasyonu için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.