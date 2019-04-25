Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile İzmit Belediyesi tarafından birlikte organize edilen 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nin önümüzdeki sezon da olacağı belirtildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikteki güzelliklerin tekrarı için küçük kız futbolcular şimdiden heyecanlanmaya başladı. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da genç kız futbolcuların yer alacağı turnuva organizasyonu için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
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Seneye de bu şenlik olacak
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile İzmit Belediyesi tarafından birlikte organize edilen 23 Nisan Kız Futbol Şenliği’nin önümüzdeki sezon da olacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz