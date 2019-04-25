İlyas Çakır: Mükemmel bir ortam vardı

Kocaelispor’un eski teknik ve mali asbaşkanı İlyas Çakır, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün düzenlediği Kız Futbol Şenliği’nin konukları arasındaydı. İlimizin saygın esnaflarından Çakır “Mükemmel bir ortamda şahane maçlar izledik. Küçücük kızların yaptığı hareketler, attığı çalımlar ve goller beni hayrete düşürdü. Demek ki biz futbol yerine başka bir şey izliyormuşuz. Organizasyonda emeği geçen başta Hasan Alemdar hocamıza ve herkese teşekkür ediyor, devamını diliyorum" dedi.