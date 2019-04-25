Şok… Kadir Öge iki hafta yok…

Pazar günü deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da Kadir Öge şoku yaşanıyor. Sol ayak üst adalesinde küçük çaplı bir yırtığı olan Öge’nin iki hafta sahalardan uzak kalacağı, deneyimli sol bekin Play-Off maçlarına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

HAMZA SAĞA, SEFA FORVET ARKASINA

Vinsan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda Fatih düz koşu yaparken, Mert’in ise formunu yükselttiği görüldü. Teknik adam Galip Gündoğdu, Muğla maçında sakat olan Kadir Öge’nin yerinde Ali Keten’e şans verecek. Murat Başak ve Kemal savunma ortasını paylaşacak, Onur ise sağ bekte oynayacak.

BURAK SÜLEYMAN 11’DE BAŞLAYABİLİR

Gündoğdu merkezde Mesut ve Büyük Kerem’den vazgeçmeyecek, Hamza sağ kanada geçecek, cezası sona eren Sefa forvet arkasında, Sinan ise forvette maça başlayacak. Geçtiğimiz hafta 0-0 sona eren Adliyespor maçında ikinci 45 dakikada oyuna giren Burak Süleyman’ın ise Muğla’da 11’deki yerini alacağı tahmin ediliyor. Gündoğdu’nun Muğla maçında öncelikli hamle adamları ise Gökdeniz ve Mert olacak. Erdem ÖVÜÇ