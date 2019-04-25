Bu kupa Mertspor’a çok yakıştı!..

1985 yılında kurulan, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap eden Mertspor, 2. Amatör küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyon oldu. İzmit temsilcisi, kupasını düzenlenen törenle aldı

EN ZOR GRUPTAN ÇIKTILAR

2. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda Turgutspor, Yarımcaspor, Şirintepe Gençlerbirliği, Akmeşe, Hereke Gençlik Eğitim, Üçyoldoğu ve Kyödspor ile mücadele eden Mertspor, Yarımcaspor ile amansız bir yarışa girdi ve 37 puanla rakibinin 1 puan önünde şampiyonluk sevinci yaşadı. Başkanlığını Taha Orak’ın yaptığı köklü kulüp, Yeşilova Mahallesi’nde yer alan Hasan Doğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

KASKF YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yönetim kurulu üyeleri ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ziyaret sonrası Hasan Doğan Tesisleri’nde kupasını alacak olan Mertspor başkanını, yönetimi, teknik ekibini ve futbolcularını tek tek tebriketti. Eski futbolcu olan Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman, amatörün sevilen simalarından Ersin Karaş, sporcu eşleri ve çocukları da etkinliğe katılarak, unutulmaz gecede Mertspor’a destek verdi.

KÖZDEN’DE ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ

Selamlama konuşmasını yapan Başkan Orak, yorucu bir sezonun ardından elde edilen başarı için teknik adam Harun Çağman ve futbolcuları kutladı. KASKF Başkanı Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da Mertspor’un uzun yıllar boyunca Kocaeli sporuna katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Şampiyonluk kupasını Murat Aydın’danalan Mertspor takımı toplu halde fotoğraf verdi ve ardından takımın sponsorlarından, NZM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Közden Kafe’de şampiyonluk pastası kesti. Erdem ÖVÜÇ

MERTSPOR’UN YÖNETİMİ:

Taha Orak - Başkan

Turgay Çoban – 2.Bşk.

Birol Erson

Birol Varol

Enes Tekerci

Yunus Akkol

Uğur Özdil

Reşit Erson

Aytuğ Pirimoğlu