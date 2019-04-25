Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:49 TSİ- Spor G: Bugün 13:51 TSİ

Bu kupa Mertspor’a çok yakıştı!..

1985 yılında kurulan, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap eden Mertspor, 2. Amatör küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyon oldu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

1985 yılında kurulan, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap eden Mertspor, 2. Amatör küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyon oldu. İzmit temsilcisi, kupasını düzenlenen törenle aldı

EN ZOR GRUPTAN ÇIKTILAR

2. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda Turgutspor, Yarımcaspor, Şirintepe Gençlerbirliği, Akmeşe, Hereke Gençlik Eğitim, Üçyoldoğu ve Kyödspor ile mücadele eden Mertspor, Yarımcaspor ile amansız bir yarışa girdi ve 37 puanla rakibinin 1 puan önünde şampiyonluk sevinci yaşadı. Başkanlığını Taha Orak’ın yaptığı köklü kulüp, Yeşilova Mahallesi’nde yer alan Hasan Doğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

tek-tek-1556189478.jpg?

KASKF YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yönetim kurulu üyeleri ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ziyaret sonrası Hasan Doğan Tesisleri’nde kupasını alacak olan Mertspor başkanını, yönetimi, teknik ekibini ve futbolcularını tek tek tebriketti. Eski futbolcu olan Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman, amatörün sevilen simalarından Ersin Karaş, sporcu eşleri ve çocukları da etkinliğe katılarak, unutulmaz gecede Mertspor’a destek verdi.

harun-dcp-1556189468.jpg?

KÖZDEN’DE ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ

Selamlama konuşmasını yapan Başkan Orak, yorucu bir sezonun ardından elde edilen başarı için teknik adam Harun Çağman ve futbolcuları kutladı. KASKF Başkanı Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da Mertspor’un uzun yıllar boyunca Kocaeli sporuna katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.  Şampiyonluk kupasını Murat Aydın’danalan Mertspor takımı toplu halde fotoğraf verdi ve ardından takımın sponsorlarından, NZM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Közden Kafe’de şampiyonluk pastası kesti. Erdem ÖVÜÇ

yonetim.jpg?

MERTSPOR’UN YÖNETİMİ:

Taha Orak - Başkan

Turgay Çoban – 2.Bşk.

Birol Erson

Birol Varol

Enes Tekerci

Yunus Akkol

Uğur Özdil

Reşit Erson

Aytuğ Pirimoğlu

Bugün 13:49 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İlyas Çakır: Mükemmel bir ortam vardı mask
İlyas Çakır: Mükemmel bir ortam vardı
Geleceğimiz çok sağlam mask
Geleceğimiz çok sağlam
Seneye de bu şenlik olacak mask
Seneye de bu şenlik olacak
Remzi Kulaber: Bizim için şerefti mask
Remzi Kulaber: Bizim için şerefti
U-19 temilcilerinin kuraları çekildi mask
U-19 temilcilerinin kuraları çekildi
Belediye Derince 2.turdan başlayacak mask
Belediye Derince 2.turdan başlayacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL