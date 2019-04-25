Şamdan’dan Bıyık'a Olimpiyat sözü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Premier Lig finalinde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Eray Şamdan’dan, olimpiyatta şampiyonluk sözü aldı. Fas'ın Başkenti Rabat'da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Premier Ligde finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Milli takım sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti.