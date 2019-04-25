Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Premier Lig finalinde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Eray Şamdan’dan, olimpiyatta şampiyonluk sözü aldı. Fas'ın Başkenti Rabat'da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Premier Ligde finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Milli takım sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti.
Bugün 13:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:52 TSİ
Şamdan’dan Bıyık'a Olimpiyat sözü
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Premier Lig finalinde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Eray Şamdan’dan, olimpiyatta şampiyonluk sözü aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz