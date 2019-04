Gölcük için pazar stada

Gölcük Meslek Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Olcayto Satı, yazılı açıklama yaparak “Pazar 15.30'da oynanacak Serik Belediyespor maçının önemini başta mezunlarımıza ve Gölcük halkına hatırlatmak istedik. Tüm Mezunlarımızı bu pazarı Gölcük'ün en önemli tanıtım değeri olan Gölcüksporumuzun ligde kalma mücadelesinde destek olmaya davet ediyoruz. Elbette bu duruma neden geldiği tartışılabilir hafta içi her gün ve her an bunu yapmak mümkün ancak önce hafta sonu tribünde destek olmalıyız." dedi.