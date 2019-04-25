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League Of Legends’e yoğun ilgi var

Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi işbirliğinde düzenlenen E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası, sporcuların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

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Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi işbirliğinde düzenlenen E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası, sporcuların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi ortaklığında E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 254 oyuncunun katıldığı turnuvada gençleri yalnız bırakmadı. Hürriyet, e-spor tutkunlarına desteğin süreceğini belirtti. Katılımcılardan oluşan 40’a yakın takım arasından 4 takım adını finale yazdırdı. Zorlu ve çekişmeli geçen maçlar sonucunda ilk 3’e giren takımlardan “KOES Black” 1’inci olurken, “GRACE” 2., MID SATIŞ GAMING” takımı ise 3. oldu.

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