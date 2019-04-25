Belediye Derince 2.turdan başlayacak

Bölgesel Amatör Lig’den 3.Lig’e yükselme Play-Off maçı ya da maçları oynayacak olan Belediye Derincespor, ilk turu bay çekti. 3 eleme turunun olduğu statüde Sarı Lacivertliler ikinci turda Manisa Somaspor–Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor maçının mağlubu ile karşılaşacak. Derince ikinci turda maçını kazanırsa adını 3. Lig’e yazdıracak. Derince ikinci turda mağlup olsa da, şansı devam edecek ve 3. turdaki rakibi, iki İstanbul takımı, 1877 Alemdağspor ile Modafenspor maçının mağlubu olacak.
İLK TUR MAÇLARI 4-5 MAYIS’TA…
Derince’nin 3. Lig’e çıkması için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 4 takımın da bu sezon ciddi yatırım yaptığı ve güçlü kadrolara sahip olduğu belirtildi. Derince ekibi ilk turu bay geçtiği için muhtemel rakiplerini yakından izleyecek. İlk maçlar 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve maçların yeri ve saati daha sonra açıklanacak. 2. tur maçları ilk turda bay çeken 3 takım ile 1. kademenin mağlubu olan 4 takımın 3'ü arasında, 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak 3. tur müsabakaları ise 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Karşılaşmalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulü oynayacak.
KADEME EŞLEŞMELERİ
KELKİT BELEDİYE HÜRRİYET SPOR
YOZGATSPOR 1959 FK
68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
AKŞEHİR SPOR
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR
SOMASPOR
1877 ALEMDAĞ SPOR
MODAFEN SPOR
DERİNCE’NİN 3. LİG YOLU
- Tur : Bay çekti
- Tur : Oğuzhan Belediye Bucak-Manisa Soma mağlubu
İKİNCİ TURDA KAYBEDERSE
2. Tur : 1877 Alemdağ - Modafen (mağlubu)
3. turu kaybederse oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz