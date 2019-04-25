Belediye Derince 2.turdan başlayacak

Bölgesel Amatör Lig’den 3.Lig’e yükselme Play-Off maçı ya da maçları oynayacak olan Belediye Derincespor, ilk turu bay çekti. 3 eleme turunun olduğu statüde Sarı Lacivertliler ikinci turda Manisa Somaspor–Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor maçının mağlubu ile karşılaşacak. Derince ikinci turda maçını kazanırsa adını 3. Lig’e yazdıracak. Derince ikinci turda mağlup olsa da, şansı devam edecek ve 3. turdaki rakibi, iki İstanbul takımı, 1877 Alemdağspor ile Modafenspor maçının mağlubu olacak.

İLK TUR MAÇLARI 4-5 MAYIS’TA…

Derince’nin 3. Lig’e çıkması için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 4 takımın da bu sezon ciddi yatırım yaptığı ve güçlü kadrolara sahip olduğu belirtildi. Derince ekibi ilk turu bay geçtiği için muhtemel rakiplerini yakından izleyecek. İlk maçlar 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve maçların yeri ve saati daha sonra açıklanacak. 2. tur maçları ilk turda bay çeken 3 takım ile 1. kademenin mağlubu olan 4 takımın 3'ü arasında, 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak 3. tur müsabakaları ise 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Karşılaşmalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulü oynayacak.

KADEME EŞLEŞMELERİ

KELKİT BELEDİYE HÜRRİYET SPOR

YOZGATSPOR 1959 FK

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

AKŞEHİR SPOR

BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR

SOMASPOR

1877 ALEMDAĞ SPOR

MODAFEN SPOR

DERİNCE’NİN 3. LİG YOLU

Tur : Bay çekti Tur : Oğuzhan Belediye Bucak-Manisa Soma mağlubu

İKİNCİ TURDA KAYBEDERSE

2. Tur : 1877 Alemdağ - Modafen (mağlubu)

3. turu kaybederse oynayacak.