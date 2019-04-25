Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:56 TSİ- Spor G: Bugün 13:58 TSİ

U-19 temilcilerinin kuraları çekildi

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında, 2018-2019 sezonunda 1.K.U-19 Futbol Ligi’nde, rakiplerini eleyen Belediye Derincespor, Hisareynspor, Kullarspor, Kartepe Belediyespor ve Gebze Sultan Orhanspor ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takım temsilcileri kurayı törenle çekti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında, 2018-2019 sezonunda 1.K.U-19 Futbol Ligi’nde, rakiplerini eleyen Belediye Derincespor, Hisareynspor, Kullarspor, Kartepe Belediyespor ve Gebze Sultan Orhanspor ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takım temsilcileri kurayı törenle çekti. U-19 Türkiye Şampiyonası kura çekimine KASKF Başkanı Murat Aydın, TÜFAD Şube Başkanı Remzi Demirer, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ile Belediye Derince adına Sinan Kahraman ve Fehmi Özdemir, Hisareynspor adına Muammer Akçay ve Öner Akdoğan, Kullarspor adına Mehmet Fahri Altıntaş, Kartepe Belediyespor adına Hasan Şişman ve Selahattin Tanrıkulu, Gebze Sultan Orhan adına Dursun Güney katıldı.

BİRLİKTE ANLAŞTILAR

2-5 Mayıs tarihleri arasında Düzce, Yalova ve Tekirdağ gruplarında mücadele verecek olan 5 takımın kura çekimi yapıldı. Karşılıklı anlaşma ile yapılan kura çekiminde her yönetici kendi takımının kurasını çekti. İlimizi Düzce Grubunda Belediye Derincespor ve Kullarspor temsil edecek. Yalova Grup merkezinde ise Gebze Sultan Orhanspor ve Hisareynspor mücadele verecek. Tekirdağ grup merkezinde Kartepe Belediyespor, tek başına olacak. U-19 Türkiye şampiyonasın 2-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Grup merkezlerinde birinci olan takımlar ikinci tura yükselecek. Ahmet AKAY

Bugün 13:56 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İlyas Çakır: Mükemmel bir ortam vardı mask
İlyas Çakır: Mükemmel bir ortam vardı
Geleceğimiz çok sağlam mask
Geleceğimiz çok sağlam
Seneye de bu şenlik olacak mask
Seneye de bu şenlik olacak
Remzi Kulaber: Bizim için şerefti mask
Remzi Kulaber: Bizim için şerefti
U-19 temilcilerinin kuraları çekildi mask
U-19 temilcilerinin kuraları çekildi
Belediye Derince 2.turdan başlayacak mask
Belediye Derince 2.turdan başlayacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL