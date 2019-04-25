U-19 temilcilerinin kuraları çekildi

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında, 2018-2019 sezonunda 1.K.U-19 Futbol Ligi’nde, rakiplerini eleyen Belediye Derincespor, Hisareynspor, Kullarspor, Kartepe Belediyespor ve Gebze Sultan Orhanspor ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takım temsilcileri kurayı törenle çekti. U-19 Türkiye Şampiyonası kura çekimine KASKF Başkanı Murat Aydın, TÜFAD Şube Başkanı Remzi Demirer, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ile Belediye Derince adına Sinan Kahraman ve Fehmi Özdemir, Hisareynspor adına Muammer Akçay ve Öner Akdoğan, Kullarspor adına Mehmet Fahri Altıntaş, Kartepe Belediyespor adına Hasan Şişman ve Selahattin Tanrıkulu, Gebze Sultan Orhan adına Dursun Güney katıldı.

BİRLİKTE ANLAŞTILAR

2-5 Mayıs tarihleri arasında Düzce, Yalova ve Tekirdağ gruplarında mücadele verecek olan 5 takımın kura çekimi yapıldı. Karşılıklı anlaşma ile yapılan kura çekiminde her yönetici kendi takımının kurasını çekti. İlimizi Düzce Grubunda Belediye Derincespor ve Kullarspor temsil edecek. Yalova Grup merkezinde ise Gebze Sultan Orhanspor ve Hisareynspor mücadele verecek. Tekirdağ grup merkezinde Kartepe Belediyespor, tek başına olacak. U-19 Türkiye şampiyonasın 2-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Grup merkezlerinde birinci olan takımlar ikinci tura yükselecek. Ahmet AKAY