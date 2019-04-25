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Başkan Çiftçi'nin ilk işi ofisini kapatmak oldu

Seçim çalışmalarında şeffafık sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da 21 yıldır sürdürdüğü ticari faaliyetine son vererek mühendislik ofisini kapattı.

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Seçim çalışmalarında şeffafık sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da 21 yıldır sürdürdüğü ticari faaliyetine son vererek mühendislik ofisini kapattı.

KABUL EDİLDİ

Seçim çalışmalarında şeffalık sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikten kısa bir süre sonra ticari faaliyetine son verdi. 40 yıla yakındır Çayırova’da yaşayan ve 1998 yılından bu yana kendisine ait mühendislik ofisi ile ticaret yapan Çiftçi, göreve gelmeden aldığı kararı başkan seçildikten sonra hayata geçirdi. 31 Mart tarihinde İlyasbey Vergi Dairesine yapılan kapanış başvurusu 9 Nisan 2019 tarihinde kabul edilerek resmiyet kazandı.

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