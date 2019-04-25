Kartepe Kulüpler Birliği yönetimi kaymakam Dursun’dan destek istedi

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve yeni yönetim kurulunun katılımıyla, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun'a tanıtım ziyareti gerçekleştirildi. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten kaymakam Dursun, ziyaret nedeniyle başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Başkan Mevlüt Ağra, kulüpler birliğinin hedefleriyle ilgili, kısa bilgilendirmede bulundu. Ziyaret çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.