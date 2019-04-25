Spor şenliğinde şampiyonlar geçidi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, daire başkanlıkları ve iştiraklerdeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliklerinde, kardeşlik ön plana çıkıyor. Spor şenliğinde dereceye girenler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

FUTBOL’DA HEYECAN DORUKTA

Personeli kaynaştırmak amacıyla organize edilen futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Doğu Kışla Açık Halı Sahası’nda Fair- Play ruhu eserken, Büyükşehir ailesinin kardeşliği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Futbol müsabakalarında 8 grup ve 32 takım mücadele etmeye başlayan takımlar, artık son düzlükte. Güçlü rakiplerinin arasından sıyrılan Spor Şube, Spor Okulları, Ultra Sağlık ve İtfaiye, yarı finalde zorlu sınavlar verecek. Finale kalan iki takım bugün saat 19.00’da Doğu Kışla Açık Hava Sahası’nda kozlarını paylaşacak.