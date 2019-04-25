Kocaeli'de devam eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Düzce Belediyespor Basketbol takımı, gruptaki ikinci maçında Beşiktaş'a 68-63 mağlup oldu. A Grubu’nda yer alan Düzce Belediye, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Başa baş giden maçın birinci çeyreğini 13-10, İkinci çeyreğini 29-25, üçüncü çeyreğini de 46-41 önde bitiren Düzce Belediye, son 1 dakikaya 63-62 önde girmesine rağmen üst üste yediği iki üçlükle şanssız bir şekilde maçı kaybetti. A Grubu’nda mücadele edilen diğer maçta Fenerbahçe, Çukurova'yı 77-63 mağlup edince ,grupta tüm takımların birer mağlubiyeti oldu. Maç sonuçlarına göre Düzce Belediyespor Kız Basketbol takımı mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Bugün 14:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:36 TSİ
Beşiktaş Düzce’yi devirdi: 68-63
Kocaeli'de devam eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Düzce Belediyespor Basketbol takımı, gruptaki ikinci maçında Beşiktaş'a 68-63 mağlup oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz