Gebze artık eski Gebze değil

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Gebze İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü kritik maça hazırlanan Gebzespor’a ayrı bir paragraf açtı. ‘Kocaeli Valiliği zamanında Kocaeli Birlikspor için bölgemizdeki OSB’lerden para toplamıştı. Yine aynı durum söz konusu olursa tepkiniz ne olur ?’ sorusuna net cevap veren Başkan Büyükgöz, Gebze’nin artık eski Gebze olmadığını ve böyle bir durumda Gebzespor’un hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.