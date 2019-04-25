Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Gebze İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü kritik maça hazırlanan Gebzespor’a ayrı bir paragraf açtı. ‘Kocaeli Valiliği zamanında Kocaeli Birlikspor için bölgemizdeki OSB’lerden para toplamıştı. Yine aynı durum söz konusu olursa tepkiniz ne olur ?’ sorusuna net cevap veren Başkan Büyükgöz, Gebze’nin artık eski Gebze olmadığını ve böyle bir durumda Gebzespor’un hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.
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Gebze artık eski Gebze değil
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Gebze İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü kritik maça hazırlanan Gebzespor’a ayrı bir paragraf açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz