3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek adını 1.Küme Futbol Ligi’ne yazdıran Darıcaspor, şampiyonluk gecesinde buluştu. Şarkılarla, halaylarla ve horonlarla şampiyonluğu doyasıya kutlayan Darıcaspor ailesi, unutulmaz bir gece yaşadı. Bayramoğlu Doğa Cafe Park’ta gerçekleşen şampiyonluk gecesine, Darıcaspor Başkanı Lokman Demirtaş, Darıcaspor teknik heyet ve futbolcuları, Darıca G.B eski Başkanı Abdullah Örs, Darıca G.B eski yöneticileri Ali Ekmel Bilir, Ferhat Gümüştekin, Bekir Bükün, Darıca Belediyesi meclis üyelerinden Ayhan Naci Yılmaz ve Ferhat Yılmaz, Darıca Şenkayalılar Dernek Başkanı Ayhan Çıldız, spor adamı Halim Ceyran, Darıca amatör spor kulüpleri başkanları, bölgemizin iş ve spor camiasından tanıdık isimleri, futbolcu aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Bugün 14:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:38 TSİ
Darıcaspor vur patlasın, çal oynasın
3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek adını 1.Küme Futbol Ligi’ne yazdıran Darıcaspor, şampiyonluk gecesinde buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz