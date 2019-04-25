Gebze Velimeşe’ye sıkı bileniyor

Tarihinin en kritik maçlarından birine hazırlanan 3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, Ergene Velimeşe’yi devirmenin hesapları içinde. Teknik direktör Özgür Vurur, pazar günkü sınav için hesaplarını 3 puan üzerine yaparken, futbolculardaki istek ve arzu üst seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda kora kor bir antrenman gerçekleştiren Menekşe’de Vurur, taktiksel içerikli çalışmalarda istediklerini yapamayan oyuncularını uyardı.