Tarihinin en kritik maçlarından birine hazırlanan 3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, Ergene Velimeşe’yi devirmenin hesapları içinde. Teknik direktör Özgür Vurur, pazar günkü sınav için hesaplarını 3 puan üzerine yaparken, futbolculardaki istek ve arzu üst seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda kora kor bir antrenman gerçekleştiren Menekşe’de Vurur, taktiksel içerikli çalışmalarda istediklerini yapamayan oyuncularını uyardı.
Bugün 14:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:39 TSİ
Gebze Velimeşe’ye sıkı bileniyor
Tarihinin en kritik maçlarından birine hazırlanan 3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, Ergene Velimeşe’yi devirmenin hesapları içinde.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz