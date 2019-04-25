Ata’nın çocukları Atatürk’ün evinde

Kocaeli Yüzme Kulübü antrenörü ve milli takımın da antrenörlüğünü üstlenen Samet Işık ve milli sporcularımız Semih Karakuş ile Alperen Bayraktar, milli takım ile birlikte Yunanistan’da bulunuyor. KYK Başkanı Işıl Bozca’nın da talebesi olan, 7 yaşında sporcu olarak yüzmeye başlayan antrenör Samet Işık, şimdi Milli takım antrenörü olarak Türk milli takımımızla birlikte Yunanistan’da mücadele veriyor. Selanik’teki Atatürk evini ziyaret eden Işık ve sporcularımız, ‘Ata’nın izindeyiz’ dediler. Başkan Bozca ise “Böylesi bir gurur az yaşanır. Bu mübarek günlerde, nice güzellikleri birlikte yaşamak dileğiyle. Kalbim ve dualarım sizinle. Her zaman yanınızdayım çocuklar” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.