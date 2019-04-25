Kocaeli Yüzme Kulübü antrenörü ve milli takımın da antrenörlüğünü üstlenen Samet Işık ve milli sporcularımız Semih Karakuş ile Alperen Bayraktar, milli takım ile birlikte Yunanistan’da bulunuyor. KYK Başkanı Işıl Bozca’nın da talebesi olan, 7 yaşında sporcu olarak yüzmeye başlayan antrenör Samet Işık, şimdi Milli takım antrenörü olarak Türk milli takımımızla birlikte Yunanistan’da mücadele veriyor. Selanik’teki Atatürk evini ziyaret eden Işık ve sporcularımız, ‘Ata’nın izindeyiz’ dediler. Başkan Bozca ise “Böylesi bir gurur az yaşanır. Bu mübarek günlerde, nice güzellikleri birlikte yaşamak dileğiyle. Kalbim ve dualarım sizinle. Her zaman yanınızdayım çocuklar” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Bugün 14:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:59 TSİ
Ata’nın çocukları Atatürk’ün evinde
Kocaeli Yüzme Kulübü antrenörü ve milli takımın da antrenörlüğünü üstlenen Samet Işık ve milli sporcularımız Semih Karakuş ile Alperen Bayraktar, milli takım ile birlikte Yunanistan’da bulunuyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz