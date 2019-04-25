Altıntaş, Kullar’ı kutladı

Kullarspor futbol takımları, yeni tesisleri ve modern alt yapı çalışmalarıyla tam bir ‘akademi’ havasına bürünürken, futbolculuktan gelme genç kulüp başkanı ve Başiskele Belediyesi Şehir ve Planlama Uzmanı Fahri Altıntaş, haftalık rapor yayınlayarak “Tüm antrenör ve futbolcularımı kutluyorum” dedi. Altıntaş “U-10 takımımız İzmit Belediyespor’un düzenlediği mini turnuvada beş maçın tamamını yenerek şampiyon oldu. U-11 takımımız, ilk resmî maçında güçlü rakibini 3-0 yenme başarısı gösterdi. U-13 takımımız 7. maçında rakibini 3-0 yenerek, ilk devreyi namağlup lider tamamladı. U-19 takımımız Türkiye Şampiyonası için hazırlık maçında 1-0 kazanmayı başardı” dedi.