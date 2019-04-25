2. Küme U19’da gol yağmuru

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Kocaeli 2. Küme U19 Futbol Ligi’ne önceki akşam yoğun bir programla devam edildi. Maşukiyespor Suadiye’yi 11-1, Karatepe Gençler Birliği Uzuntarla’ya 7-1, Kadıköyspor ise İlimtepe Gençler Birliği takımını 7-3 mağlup etti.

Toplu sonuçlar şöyle:

Kadıköy: 7-İlimtepe Gençler Birliği:3

Maşukiyespor: 11-Suadiyespor: 1

41 Karadeniz: 1-Beylikbağı Karadeniz: 5

Başiskele Damlar: 4-B. Doğantepe: 2

Yazlıkspor: 3-Tepeköy Defnespor:2

Menderes: 2-Tavşancılspor: 0

Ulaslıspor: 1-Gölcük Çiftlikspor 2

Bağdatspor: 2-Körfez Esenspor: 3

Darıca Türkeli Gençlik : 0-H.Tayfun : 1

Karatepe GB: 7 -Uzuntarla Bld.: 1