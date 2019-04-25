2. Küme U19’da gol yağmuru

Kocaeli 2. Küme U19 Futbol Ligi’ne önceki akşam yoğun bir programla devam edildi. Maşukiyespor Suadiye’yi 11-1, Karatepe Gençler Birliği Uzuntarla’ya 7-1, Kadıköyspor ise İlimtepe Gençler Birliği takımını 7-3 mağlup etti.
Toplu sonuçlar şöyle:
Kadıköy: 7-İlimtepe Gençler Birliği:3
Maşukiyespor: 11-Suadiyespor: 1
41 Karadeniz: 1-Beylikbağı Karadeniz: 5
Başiskele Damlar: 4-B. Doğantepe: 2
Yazlıkspor: 3-Tepeköy Defnespor:2
Menderes: 2-Tavşancılspor: 0
Ulaslıspor: 1-Gölcük Çiftlikspor 2
Bağdatspor: 2-Körfez Esenspor: 3
Darıca Türkeli Gençlik : 0-H.Tayfun : 1
Karatepe GB: 7 -Uzuntarla Bld.: 1
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz