Pehlivan Yeşildal’dan güreşe tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kağıtspor Kulüp Başkanı kendisi de eski bir güreşçi olan Ali Yeşildal’ın destekleriyle, ilçede bir güreş takımı oluşturuldu. Kağıtspor adına, çalışmalarına Gölcük Orta Okulu bahçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan spor tesislerinde, haftada 5 gün, 25 sporcuyla çalışan antrenör Mücahit Kaplan, ayrıca hafta da 2 gün de, Gölcük’te bulunan bilgievinde eğitim veriyor.