Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kağıtspor Kulüp Başkanı kendisi de eski bir güreşçi olan Ali Yeşildal’ın destekleriyle, ilçede bir güreş takımı oluşturuldu. Kağıtspor adına, çalışmalarına Gölcük Orta Okulu bahçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan spor tesislerinde, haftada 5 gün, 25 sporcuyla çalışan antrenör Mücahit Kaplan, ayrıca hafta da 2 gün de, Gölcük’te bulunan bilgievinde eğitim veriyor.
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Pehlivan Yeşildal’dan güreşe tam destek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kağıtspor Kulüp Başkanı kendisi de eski bir güreşçi olan Ali Yeşildal’ın destekleriyle, ilçede bir güreş takımı oluşturuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz