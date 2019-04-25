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Tuncay Emir’de 23 Nisan coşkusu

Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın Alikahya’daki anaokulunda toplanan yaklaşık 600 öğrenci ile aileleri, 23 Nisan’ın coşkusunu doya doya yaşadı.

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Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın 23 Nisan özel etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu. Kurumun, Alikahya’daki anaokulu binasında toplanan yaklaşık 600 öğrenci ve aileleri unutulmaz bir 23 Nisan geçirdi. 23 Nisan kutlamalarına öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra, kurum idarecileri, öğretmenler ve davetliler de katıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamına kendilerine anlamlı günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti.

"ATA’YA SONSUZ SEVGİ"

Ulusal Kurtuluş mücadelesinde ve akabinde şehit düşen vatan evlatları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen saygı duruşundan sonra konuşan Kurumunun Anaokulu Sorumlusu Mizehher Atış, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara hediye etti. Dünya çocuklarına hediye edilmiş başka bir gün yoktur. Bu bile Ata’ya sonsuz sevgi duymamıza yeter” dedi.

BALONLAR EGEMENLİK İÇİN

Daha sonra Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sevginin anlatıldığı şiirler okuyup, şarkılar seslendiren minikler, oynadıkları çeşitli oyunlar ile gönüllerince eğlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen basketbol turnuvası da eğlenceli anlara sahne oldu. Program sonunda kesilen 23 pasta ile ağızları tatlandıran davetliler, gökyüzüne bıraktıkları 99 adet kırmızı- beyaz balon ile Türkiye Cumhuriyet devletinin ilelebet payidar kalmasını diledi.

Bugün 15:10 TSİ - Eğitim

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