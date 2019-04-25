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Moğol çocuklar veda etti

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında kentimizde konuk edilen Moğol çocuklar, gözyaşları içinde ülkelerine döndü.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sona ererken geride unutulmayacak hatıralar kaldı. Dünyanın dört bir yanından festivale katılmak için Kocaeli’ye gelen çocuklar, bir hafta boyunca Türk ailelere misafir oldu. Festival süresince pek çok şey paylaşan çocuklar ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Kartepe’de bulunan Hasanpaşa İlkokulu’nda okuyan öğrencilerin ailelerine konuk olan Moğolistanlı öğrenciler, ülkelerine dönmek üzere ayrıldı.

FASLILAR DA DÖNDÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Kocaeli’ne gelen Faslı çocuklar da misafir olduklarına arkadaşlarına veda ederek ülkelerine döndü. Birbirleriyle duygusal bir şekilde vedalaşan çocuklar, gözyaşlarına hâkim olamadı. Özel Nadide Okulunda arkadaşlarına veda eden öğrenciler güzel dostluklara imza attı. Etkinliklerin ardından ülkelerine dönen Ukraynalı çocuklar da aynı duyguları paylaştı, dünya çocukları 1 hafta boyunca iyi ilişkiler geliştirdikleri Kocaelili çocuklar ve ailelerinden kopamadı.

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