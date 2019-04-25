Marmara Kolejliler 23 Nisan’ı kutladı

Marmara Koleji’nde 23 Nisan coşkusu okul bahçesinde yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen ailelerin de etkinliklere katılması ile renkli anlar yaşandı. Marmara Koleji anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri okul bahçesinde kurulan oyun stantlarında oynayarak ve müzik eşliğinde dans ederek keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte stant açan KOÇDER ve LÖSEV’ de ilgi yoğun oldu.



ÖĞRETMENLER EMEK VERDİ

Kutlamaların güzel geçmesi için Marmara Koleji öğretmenlerinin de emek verdiği öğrenildi. Ortaokul –Lise Müdürü Bengisu Yurdakul, İlkokul –Anaokulu Müdürü Yasemin Kahraman, Kampüs Yöneticisi Serkan Savaş, Lise Aile Birliği Başkanı Pelin Erkal, Ortaokul Aile Birliği Başkanı Özlem Övgün, İlkokul Aile Birliği Başkanı Dilem Bul, Anaokulu Aile Birliği Başkanı Esra Akçakanat organizasyonun kusursuz geçmesi ve çocukların iyi eğlenebilmeleri yoğun çaba harcadı.