İzmit'te 6 yeni film vizyonda

Corgi

Corgi, İngiliz hükümetinin en sevilen köpeği olan Corgi Rex'in maceralarını konu ediyor. Corgi Rex, kraliyet ailesinin en afacan üyesidir. Kraliçe Elizabeth’in en sadık dostu olan Corgi , arsız, aşırı şirin ve bir o kadar da yaramazdır. Ünü nam salmış bir köpek olan Corgi’nin resimleri, fincanları, şapkaları hatta trenleri bile resimleri ile süslemektedir. Sarayda lüks bir hayat yaşayan Corgi, Londra Köpek Evi’ne gittiğinde bilmediği bir dünya ile karşı karşıya kalır. Birbirinden farklı türlerdeki köpeklerin arasında kalan Rex, onlarla savaşmak zorunda kalır. Gerçek bir köpek olduğunu kanıtlamak isteyen Rex, ne olursa olsun bu savaşı kazanmalıdır. Vincent Kesteloot ve Ben Stassen'ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon türündeki filmin senaryosunu Rob Sprackling ve Johnny Smith kaleme alıyor.

Eve Dönüş

Eve Dönüş, madde bağımlısı olan, sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor. 19 yaşındaki Ben Burns, madde bağımlısı olan bir gençtir. Bir süredir rehabilitasyonda tedavi gören Ben, Noel arifesinde, ailesinin banliyö evine geri döner. Ben’in bu beklenmedik dönüşü, ailenin sarsılmasına neden olur. Sevgi dolu bir anne olan Holly ise, oğlunun dönüşünü büyük bir mutlulukla karşılar. Ancak kısa bir süre sonra gerçekler su yüzüne çıkınca Holly, çok geçmeden oğlunun büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu öğrenir. Holly, hayatlarının sonsuza dek değişmesine neden olabilecekbu 24 saat boyunca, ailesinin çöküşüne engel olmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Peter Hedges'in yönetmenliğini üstlenip, senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki filmin başrollerini Julia Roberts ve Lucas Hedges üstleniyor.

Hasbihal

asbihal, platonik aşkını, sevgilisinden ayırmaya çalışırken başını belaya sokan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 30’lu yaşlarında obsesif bir adam olan Hasbi, ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Hayatını kitap okuyarak geçiren Hasbi, bu sayede Antik Yunanca ve Osmanlıca ile ilgili epey bilgi sahibi olur. Patavatsız bir adam olan babası ile vefakar annesi arasından sıkışıp kalan Hasbi, gönlünü komşu kızı Müjgan’a kaptırır. Ancak Müjgan, Hasbi’ye karşı aynı duyguları beslememektedir. Müjgan, zengin ve şımarık bir adam olan Tanberk ile birliktedir ama onun nasıl biri olduğunu anlamasıyla ilişkine hemen son verir. Müjgan’ın Tanberk’ten ayrıldığından haberi olmayan Hasbi, onları ayırmak için plan yapar. Arkadaşının yardımı ile Tanberk’in fotoğraflarını fotomontajla değiştirip, uygunsuz şeyler ekleyen Hasbi, başını belaya sokmaktan kurtulamaz. Yaptıklarından sonra Tanberk’in babası olan Metin’in adamlarını peşine takan Hasbi, çareyi yerinden yurdundan ayrılıp uzaklara kaçmakta bulur. Ancak onun uzaklık anlayışı, 8 km ilerideki Side’den ötesi değildir.

Nebula

Nebula, ölüm ve yaşamın birlikte var olduğunu deneyimlediği bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Hay, yedi yaşındayken ölü bir at bulur. Bu büyüleyici keşifle ilgili gözlemleri ve yetişkinlerin artık sadece iskeletten ibaret olan ölü bedenden kurtulma çabaları, onda derin bir iz bırakmıştır. Hay, yirmili yaşlarına geldiğinde, kurban bayramında koyun keserken yanlışlıkla elini keser. Bu olay, onun çocukluk anılarının su yüzüne çıkmasına neden olur. Hay, kendi ile koyun arasındaki bağın farkına varınca, köyde ve kendi etrafında olup biten olayların da bir şekilde bağlantılı olduğunu hisseder. Ölümün ve yaşamın birlikte var olduğunu deneyimleyeceği kaçınılmaz bir yolculuğa çıkar.

Seninle Başım Dertte

Seninle Başım Dertte, ölen eşinin yaptığı hatayı telafi etmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir kahraman olan polis şefi Santi’nin eşi Yvonne, oğlu ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, ölen babasını kendisine idol olarak belirler. Fakat Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan kocasının ölümünün ardından, onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Üstelik kocası, Antoine adındaki masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına da neden olmuştur. Yvonne, öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kocasının yaptıklarını telafi etmek isteyen Yvonne, Antoine'ye yardım etmeye karar verir. Hapisten salıverilen Antoine’yi arayan genç kadın, sonunda onu bulduğunda kendisini bir eskort olarak tanıtmak zorunda kalır. Yvonne, hapisten çıktıktan sonra yeni hayatına alışmakta zorlanan, ruhsal dengesini kaybeden Antoine’yi hayata döndürmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Yönetmen koltuğunda Pierre Salvadori’nin oturduğu filmin başrollerini Adèle Haenel ve Pio Marmaï üstleniyor. Senaryosunub yönetmen Salvador, Benjamin Charbit ve Benoît Graffin’in birlikte kaleme aldığı filmin kadrosunda Audrey Tautou, Vincent Elbaz, Damien Bonnard, Hocine Choutri, Octave Bossuet, Norbert Ferrer gibi isimler yer alıyor.

Sıfır

Etkisiz Eleman, ilkokul yıllarında yaşadığı bir olay sonucu hayatı alt üst olan Vecdi'nin hikayesini konu ediyor. 40’lı yaşlarda, içine kapanık bir adam olan Vecdi, psikolojik sorunları ile boğuşmaktadır. Avukat olan Vecdi, bu sorunları yüzünden mesleğinde de başarılı olamaz. Hakkını arayamayan, kimseye itiraz edemeyen Vecdi, hayatını hep alttan alarak sürdürür. Tam bir pasif olan Vecdi, içinde bulunduğu durumdan karısı Gülay’ın desteği ile kurtulmaya çalışır. Karısının baskısı ile psikoloğa gitmeye başlayan Vecdi, hayatını alt üst eden bu sorunun ilkokul yıllarında yaşadığı bir olaydan kaynakladığını öğrenir. Matematik sınavının sonucunu beklediğinden düşük bulan ve itiraz etmek için parmak kaldıran Vecdi, öğretmeninin beklenmedik tepkisi ile karşı karşıya kalmıştır. Yıllar önce yaşanan bu olayın etkisi ile hayatı kararan Vecdi’nin, yaşadığı travmanın etkisinden kurtulmak için yapması gereken tek şey vardır; o da, 25 yıl önce bu olayı yaşadığı hocasının bulup, düşük aldı notuna itiraz etmektir.