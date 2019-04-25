Notre Dame Müzikalı kentimize geliyor

Dünyaca Ünlü yazar Victor Hugo’nun ölümsüz aşkını anlatan efsane dünya klasiklerinden ‘Notre Dame’nin Kamburu’, müzikal olarak sahneleniyor. 11 Mayıs Cuma günü saat 21.15’te Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek müzikal ilk olarak 1998 yılında Paris’te sahneye taşındı. Yıllardan bu yana gittiği şehirlerde ilgi gören ve kentimizde de ilgi ile izlenmesi beklenen müzikal ve kitap hakkında dikkat çeken ayrıntıları ele almak istedik. Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo'nun 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden kesitler sunan romanıdır. Romanın tamamlanması yaklaşık 6 ay sürmüştür. Okunması gereken evrenselleşmiş ve dünya klasiklerinin başyapıtlardandır. Roman çirkin, kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını ve Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemeleri ve tepkileri romantik bir yaklaşımla ele alan bir eserdir.

"İNSANLIK KOMEDİSİ"

11. Louis dönemindeki yaşamı anlatan bu dönem romanı ile yazar, bir Başdiyakoz ve bir askerin kişiliğinde, kambur Quasimodo ile Çingene Esmeralda’yı yoksulluğa boğan toplumu eleştirmiştir. Öte yandan birisi çirkin bir din adamı, diğeri ise ucube bir zangoç olan iki yaşlı adamın dünyalar güzeli bir kıza olan aşklarını ve bu karşılıksız aşk karşındaki acayip tepkileri ile de “ İnsanlık Komedisini” ortaya koymaktadır. Eser, o dönemdeki toplumsal eşitsizlik ile dini ve siyasi güçlerini insanların aleyhine kullanan yönetime ve din adamlarına da eleştir getirmektedir. Müzikal kitap tadını vermese de, Victor Hugo’nun kaliteli eserinin ve dönemin şartlarının izleyenlerine hissettiriyor. Bugün de dünyada ‘güzel’ ve ‘çirkin’ algısının tüketim üzerinden yeniden yaratılmaya çalışıldığını varsayarsak, ‘Notre Dame’nin Kamburu Müzikalı’ önemli bir toplum eleştirel yapıt olarak karşımıza çıkıyor." Barış Yahya ÇİNÇİN