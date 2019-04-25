Kocaeli Şehir Tiyatrosu İzmir’de

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç tarafından yazılan “Bir Anadolu Masalı-Yusufçuk” oyunu İzmir Devlet Tiyatroları’nda sahneye konuldu. 2012-2013 sezonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları Tır Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun, bu kez Volkan Dinç’in rejisiyle 21 Nisan Pazar günü İzmir seyircisiyle buluştu.

İLKLER YAŞANDI

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları’na ilkleri yaşattı. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç’in yazdığı oyun, ilk kez Kocaeli Şehir Tiyatroları imzasıyla Devlet Tiyatroları repertuvarına giren oyun oldu. Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan ilk kez bir oyuncu, Devlet Tiyatroları’nda kendi yazdığı oyunu yönetti.

“YAZARLARIMIZI DESTEKLİYORUZ”

Oyunun Gala programına katılan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi;“2018-2019 repertuvarında kurum sanatçılarımızın yazdığı dört oyun Türk tiyatrosuna kazandırıldı. Bu sezon, Türk tiyatrosuna kazandırdığımız ve dünya prömiyerini yaptığımız yedi oyunumuz oldu. Tiyatro olarak yazarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.