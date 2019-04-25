1 Mayıs İzmit'te böyle kutlanacak

Türkiye’nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonları arasında yer alan Türk-İş Konfederasyonu bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramını İzmit’te kutlayacak. Türk-İş tarafından yaklaşık 100 bin kişinin katılmasının beklendiği program için kentte organizasyon çalışmaları başladı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda yapılacak miting öncesi İzmit dışından D-100 ve TEM Otoyolunu kullanarak ilimize gelecek olan araçlar, Önder Pişmaniye’nin önünden D-100 yan yola girecek. Araçlar Doğu Kışla’da bulunan yeni Perşembe pazarı alanına park edilecek.

TOPLANMA ALANI DEĞİŞTİ

İzmit’e Doğu yönünden gelen araçlar ise Özdilek AVM civarındaki veya Kartepe giriş kontrol noktasındaki pankartları takip ederek indirme alanına ulaşacak. Mitingin toplanma alanı olarak Doğu Kışla Parkı seçildi. Bu noktadan Türk-İş ses aracı öncülüğünde Milli İrade Meydanı’na yürüyecek. Burada etkinlikler başlayacak. Eski kutlamalarda toplanma noktası Merkez Bankası olarak belirleniyordu. Bu yılki kutlamalarda yoğun katılım beklenmesi nedeniyle trafik akışı ve kent hayatının olumsu etkilenmemesi için toplanma alanı Doğu Kışla Parkı olarak tercih edildi. Yürüyüş Yolu’nun hedeflenen katılımı kaldıramaması endişesiyle bu yıl ki yürüyüş güzergahı değiştirildi.