Zeytinoğlu: Kapasitelerde toparlanma sürüyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yaptığı yazılı açıklama ile konuyu değerlendiren Zeytinoğlu, aylık bazda toparlanmanın devam ettiğini bildirdi. Kocaeli'de kapasite kullanım oranının, yüzde 71 ile geçen yıla göre 0,5 puan gerilediğini kaydeden Başkan Zeytinoğlu geçen aya göre 0.7 puan artış yaşandığını vurguladı.

“KAPASİTELER ARTTI”

Ortaya çıkan rakamların olumlu seyrettiğini belirten Zeytinoğlu, “Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem ilimiz verilerini incelediğimizde, kapasite kullanım oranlarında aylık bazda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu ay ilimizdeki sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 52'si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi” ifadelerini kullandı.

“İHRACATA OLUMLU YANSIR”

Kocaeli'de otomotiv ve kimya sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, “İlimizin öncü sektörlerinden, ihracatımıza da en büyük katkıyı veren otomotiv ve kimya sektörlerinde kapasite kullanım oranları ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bunun nisan ayı ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İÇ PİYASADAKİ ARTIŞ!

Kocaeli'deki firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Firmalarımızın yüzde 20’si mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 26'sı dış piyasa siparişlerinin arttığını bildirmişlerdir. Buradan mayıs ayında da aylık bazda kapasite kullanım oranlarında benzer artışlar görebileceğimizi düşünüyoruz.”