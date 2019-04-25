Turizmde iç Pazar "bayram" edecek

Uzun bayram tatili kararı, Antalya ve Muğla'da turizmcileri hareketlendirdi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, doğa, spor, kongre ve sağlık destinasyonları için turizmciler hızla hazırlıklara başladı. Önceden planlanan programların 9 günlük tatil için iç pazara yönelik yeniden revize edileceği, özellikle Türk müşterilere hitap eden etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada, bayram tatilinin uzatılmasının sektör için anlamlı olduğunu söyledi.