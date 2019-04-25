Çekici ihracatında yeni rekor sinyali

Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türk çekici sektörü, dış satımdaki yükselişini 2019'un ilk çeyreğinde de sürdürdü. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 108 arttı.

ÇEKİCİDE ARTIŞ

Geçen yıl çekici ihracatı rekor düzeye ulaşarak 914 milyon dolar oldu. Sektör 2019 yılının ilk çeyreğinde de yeni rekorun sinyalini verdi. Çekici ihracatında bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış sağlandı. Geçen yılın ilk üç ayında 188 milyon 158 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın 3 ayında 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.