Otokar’dan bir yenilik daha

Türkiye'nin kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayisindeki ilklerine yenisini ekledi. Geçen yıl geliştirdiği Tulpar hafif tankı ile küresel çapta büyük beğeni kazanan Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe'yi, Sakarya’daki fabrikasında düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

“BİZİM İÇİN KAZANIM”

Otokar'ın savunma sanayisinde global bir marka olma hedefine cesur adımlarla ilerlediğini kaydeden genel müdür Serdar Görgüç; “Kara sistemleri alanında sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandıran Otokar, yeni nesil zırhlı Akrep II ile farklı bir boyuta taşıyor. İlk versiyonu Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep II’ye, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırırken, Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adımları olacak” dedi.