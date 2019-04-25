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Kandıra’da bayram dolu dolu kutlandı

Kandıra Anadolu Lisesi’nde başlayan kutlama programları, Kandıra Belediyesi’nin çocuk şenliği ile devam etti. Kandıralılar bayramı doyasıya kutladı.

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İlimizde 23 Nisan coşkusunun yaşandığı ilçelerden biri de Kandıra oldu. Bu yıl Kandıra Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’ birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Sokak oyunları içinde özel bir yeri olan halat çekme, balon şişirme, çuval yarışı, ip atlama, yumurta taşıma, animasyon gösterileri, sürpriz hediyeler ve çuval gibi en eğlenceli yarışmalara katılan çocuklar oyun koçları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.  23 ülkenin ulusal elbiselerinin çocuklara giydirildiği etkinlikte çocuklara dünyadaki diğer çocuklarının yaşam biçimleri ve ülkeleri tanıtıldı.

TURAN DA BAYRAMDA

Kandıra Belediyesi Çocuk Şenliklerine katılan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan çocuklarla vakit geçirerek, bayramlarını kutladı. Etkinlikte konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, "Sevgili çocuklarımız ve değerli aileleri, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. 99 Yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açıldı ve 99 yıldır yüce meclis hiç kapanmadan her türlü şartta aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden tüm atalarımızı rahmetle ve minnetle anarken ülkemizin geleceği olan güzel çocuklarımıza da nice 23 Nisanlar diliyorum” dedi.

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