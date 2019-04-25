Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:42 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:43 TSİ

Kapaklıkaya Körfez’e gelecek

Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya, ‘Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ adlı söyleşi gerçekleştirecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya, ‘Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ adlı söyleşi gerçekleştirecek. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 30 Nisan Salı saat 19.00 gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Körfez halkını davet eden eğitimci- yazar, olumlu çocuklar yetiştirmek için bilgi sahibi olmanın önemine değindi.

Bugün 15:42 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kapaklıkaya Körfez’e gelecek mask
Kapaklıkaya Körfez’e gelecek
Marmara Kolejliler 23 Nisan’ı kutladı mask
Marmara Kolejliler 23 Nisan’ı kutladı
Tuncay Emir’de 23 Nisan coşkusu mask
Tuncay Emir’de 23 Nisan coşkusu
ALES giriş belgeleri erişime açıldı mask
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Doğan Cüceloğlu’ndan Başarılı Aile semineri mask
Doğan Cüceloğlu’ndan Başarılı Aile semineri
BİLNETte 23 Nisan'a yakışır kutlama mask
BİLNETte 23 Nisan'a yakışır kutlama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL