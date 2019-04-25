Kapaklıkaya Körfez’e gelecek

Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya, ‘Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ adlı söyleşi gerçekleştirecek. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 30 Nisan Salı saat 19.00 gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Körfez halkını davet eden eğitimci- yazar, olumlu çocuklar yetiştirmek için bilgi sahibi olmanın önemine değindi.