Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya, ‘Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ adlı söyleşi gerçekleştirecek. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 30 Nisan Salı saat 19.00 gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Körfez halkını davet eden eğitimci- yazar, olumlu çocuklar yetiştirmek için bilgi sahibi olmanın önemine değindi.
Bugün 15:42 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Kapaklıkaya Körfez’e gelecek
Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya, ‘Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ adlı söyleşi gerçekleştirecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz