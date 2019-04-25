Gençler sordu, Sezer cevapladı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Atatürk Anadolu Lisesi Düşünce ve Medeniyet Kulübü öğrencileriyle bin araya geldi. Gölcük Belediye Meclis salonunda gerçekleşen buluşmaya kulübün danışman öğretmeni Mehmet Sezgin de katıldı. Belediye başkanı Sezer, gençlerin sorularını yanıtlayıp, merak duydukları konulara açıklık getirdi.

GENÇLER İÇİN AYRICALIK

Belediyenin, eğitime, gençlere ve çocuklara yönelik desteğinin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Sezer, “Adalete önem vereceğiz, ancak; bizim açımızdan çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin ayrıcalıklı olması için de çalışmalarımız olacak. Geleceğimizi sizler oluşturacaksınız. Fikri ve teknik anlamda yetişmeniz için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Gençler için projelerinden de söz eden Sezer, daha sonra yöneltilen “Çevre projeleriniz nelerdir?” sorusuna yanıt verdi. Sezer, “Gölcük’ün doğal güzelliklerini korumalıyız. En fazla orman alanına sahip ilçelerden biriyiz ve denize sahilimiz var. Yeşillendirilebilecek her alanı bu yönde değerlendireceğiz. Milli Savunma Bakanlığı’ndan devralınan alanı, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Millet Bahçesi yapacağız. Benzer şekilde değerlendirebileceğimiz ikinci alanımız da var” diye konuştu.

AVM VE SİNEMA TALEBİ

Başkan Sezer, alışveriş merkezi projesiyle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: “Eski Sanayi Sitesi’nin olduğu alanda AVM yapmayı düşünüyoruz. Terminalin de taşınmasıyla bu alan genişleyecek ve alışveriş merkezi ve bir de kapalı pazar yeri yapmayı planlıyoruz.” Sezer konuşmasının sonunda ise gençlere, “Kim sinema ve bowling salonu ister diyerek” öğrencilere sordu. Tüm öğrencilerin el kaldırması ile Sezer, “Oy birliği ile kabul edilmiştir” diyerek gençlere teşekkür etti.