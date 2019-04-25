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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, ALES giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılacak 2019-ALES/1'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

Bugün 15:49 TSİ AA Ankara- Eğitim

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