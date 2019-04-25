ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılacak 2019-ALES/1'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.