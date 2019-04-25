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Mahkemeden Lastik İş'in "Müdahil olma" talebine RET!

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, sendikanın eski Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlayan mahkeme sürecini değerlendirdi.

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Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, sendikanın eski Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlayan mahkeme sürecini değerlendirdi.

Alaattin Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bilindiği gibi genel başkanımız Abdullah Karacan, 13 Kasım 2018 tarihinde Adapazarı’nda menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Genel başkanımızın katledilmesine ilişkin dava işlemleri tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi sonucunda davanın ilk duruşması dün Adapazarı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

"PROFESYONEL BİR KATİL TARAFINDAN..."

Mahkemede yaşanan olayın gerçekleşmesine ilişkin olarak daha önce belirttiğimiz noktaları doğrulayan bir nitelik taşımaktadır. Ne kadar saklanmaya çalışılırsa çalışılsın genel başkanımızın profesyonel bir katil tarafından organize bir şekilde öldürüldüğü açıkça görülmektedir. Yargılama sonucunda olayın arkadaşındaki karanlık güçler dahil bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını bekliyoruz. Gerek genel başkanımızın ailesi gerekse de sendikamız olarak acımızı biraz olsun
hafifletecek gelişme bu olacaktır.

"UMUDUMUZU AZALTAN GELİŞME"

Yargılamanın adil bir şekilde yapılmasını ve mahkemenin vicdanları yaralamayacak bir çerçevede sonuçlanmasını bekliyoruz. Ancak bu umudumuzu azaltan bir gelişme, duruşmada mahkeme heyetinin sendikamızın müdahil olma talebini reddetmesidir. Mahkeme heyetinin bu kararının hiçbir şekilde kabul edilmesi ve akla, vicdana uygun bulunması mümkün değildir.

"HAK VE HUKUKUNU..."

Çünkü genel başkanımızın öldürülmesiyle sendikamızın tüzel kişiliği kuşkulu olayların ve çeşitli karalamaların konusu yapılmaya çalışılmıştır. Öte yandan genel başkanımızın öldürülmesine yol açan gelişmelerin genel başkanlık görevi ile doğrudan bağlantılı olduğu da hiçbir açıklama gerektirmeyecek şekilde ortadadır. Sendikamızın katılım talebinin reddi, genel başkanımız Abdullah Karacan’ın ve sendikamızın hak ve hukukunu gerektiği gibi savunmaya engel olmuştur.

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Her şeye rağmen davanın gerektiği gibi yürütüleceği ve genel başkanımıza ve sendikamıza yönelik saldırganlığın gereken bir cezaya çarptırılarak sonuçlandırılacağı konusundaki inancımızı koruyoruz. Lastik İş Sendikası olarak gelişmeleri kamuoyuna saygıyla duyururken genel başkanımız Abdullah Karacan’a ve onun ölümsüz anısına sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

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