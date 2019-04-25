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Kurslar için satış tabanlı sistem

İZMEK’te eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan yağlı boya eserlerinin beğeniye sunulduğu sergi, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eserlerin ekonomiye kazandırılması için satış tabanlı bir sistem kuracaklarını söyledi.

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İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde faaliyetlerin devam ettiği İZMEK’te eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan yağlı boya resimleri, önceki gün açılışı yapılan sergide beğeniye sunuldular. Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde gerçekleşen serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, muhtarlar, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

“SERGİ SAYISI ARTMALI!”

Açılışta konuşan belediye başkanı Fatma Kaplan Başkan Hürriyet, “İZMEK kurlarını önemsiyoruz. Bu kurslar sosyalleşmek ve birlikte üretip paylaşmak için özel alanlardır. İnsanların akılcılığını, yaratıcılığını, hayal gücünü el becerilerini ortaya koyduğu muhteşem eserlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Bu eserler için yılda bir kez açılış yapmak, sergi düzenlemek yeterli değil. Bunu daha fazla alana yaymalıyız” diye konuştu.

SATIŞ TABANLI SİSTEM

İZMEK’in aile, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir zenginlik olduğunun altını çiken Başkan Hürriyet, “Gerekli sistemimizi kurduktan sonra partizanlık yapmadan İZMEK’lerimizi geliştireceğiz, daha fazla insanı paydaş yapacağız, daha fazla vatandaşımıza ulaşarak satış tabanlı bir sistem oluşturacağız. Kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

“FUARLARI ŞEHRİMİZE GELECEK”

Kursiyer eserlerinin uluslararası fuarlarda sergilenecek değerde olduğuna da dikkati çeken Hürriyet, “Bu değerli eserlerimiz için açılan uluslararası fuarlar var. Yapılan eserlerin bu fuarlarda sergilenmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Emeklerimizi uluslararası arenaya taşırsak İzmit’imizin adını daha fazla duyurabiliriz. Uluslararası fuarların bir ayağının şehrimize gelmesi de İzmit’imizin daha fazla turist çekmesi anlamına gelir” dedi.

“BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ”

“Kursiyerlerimizle birlikte üretip, birlikte paylaşacağız” diyen Hürriyet, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kursiyerlerimize, hocalarımıza, tüm emek verenlere İzmit Belediyemiz adına teşekkür ediyoruz. İyi ki İzmitliyim dedirtecek projelere imza atmak istiyoruz.” Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da sergide emeği geçenlere teşekkür etti. İZMEK kursiyerlerinin karma yağlı boya sergisinde 90 eser sergileniyor.

Bugün 16:26 TSİ - Eğitim

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