Aygün: Derince’ye değer katacağız

31 Mart seçimlerinin ardından görevi devralan ve çalışmalarına başlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aygün, ziyaretlerinde ayrıca seçim sürecindeki desteklerinden dolayı esnaflara teşekkür etti.

“İLÇEYE DEĞER KATACAĞIZ”

Derince’yi; ilçe halkı, esnaf ve STK’lar ile birlikte ileriye taşıyacaklarını belirten Başkan Aygün, “Kentimize el ve gönül birliği içerisinde hizmet etmek için yola çıktık. Ortak gayemiz Derince’mize değer katmak. Bu yolda hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.