Söğüt: Körfez’i birlikte yöneteceğiz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, makamındaki ziyaretçilerini kabule devam ediyor. Söğüt, son olarak; Gölcük Muşlular Derneği, Kocaeli Erzincanlılar Derneği, Körfez Trabzonlular Derneği, Kocaeli Karslılar Derneği, Van Çaldıran Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vakıfbank Körfez Şube Müdürü Nilgün Doğan Azizağaoğlu ve KO-MEK Kurs Merkezi yöneticilerini ağırladı.

“SİZLERİN KATKISI ÖNEMLİ”

Körfezlilerin yüzünü güldürecek hizmetleri hayata geçirme adına çalışmalara başladıklarını belirten belediye başkanı Şener Söğüt, “Sosyal belediyeciliği önceliğimizi yaparak toplumumuzun her kesimi ile el ele, gönül gönüle çalışarak Körfezimizi hep birlikte yöneteceğiz. Bunda sivil toplum kuruluşlarımızın da önemli katkısı olacak. Sizlerin önerileri bizlerin yol haritası olacak” dedi.