Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:28 TSİ- Gündem G: Bugün 16:29 TSİ

Söğüt: Körfez’i birlikte yöneteceğiz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün çok sayıda STK’nın yöneticilerini makamında ağırladı. Konukları ile yakından ilgilenen Söğüt, “Körfez’i hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, makamındaki ziyaretçilerini kabule devam ediyor. Söğüt, son olarak; Gölcük Muşlular Derneği, Kocaeli Erzincanlılar Derneği, Körfez Trabzonlular Derneği, Kocaeli Karslılar Derneği, Van Çaldıran Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vakıfbank Körfez Şube Müdürü Nilgün Doğan Azizağaoğlu ve KO-MEK Kurs Merkezi yöneticilerini ağırladı.

“SİZLERİN KATKISI ÖNEMLİ”

Körfezlilerin yüzünü güldürecek hizmetleri hayata geçirme adına çalışmalara başladıklarını belirten belediye başkanı Şener Söğüt, “Sosyal belediyeciliği önceliğimizi yaparak toplumumuzun her kesimi ile el ele, gönül gönüle çalışarak Körfezimizi hep birlikte yöneteceğiz. Bunda sivil toplum kuruluşlarımızın da önemli katkısı olacak. Sizlerin önerileri bizlerin yol haritası olacak” dedi.

Bugün 16:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Karacan davasında ilk ifadeler mask
Karacan davasında ilk ifadeler
Gebze'de Güner başkan yardımcısı oldu mask
Gebze'de Güner başkan yardımcısı oldu
İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı
İmamoğlu’nun ‘Uyuşturucu ile mücadele’ önerisine AKP’den ret mask
İmamoğlu’nun ‘Uyuşturucu ile mücadele’ önerisine AKP’den ret
Kızılay Darıca Şubesi yarın açılıyor mask
Kızılay Darıca Şubesi yarın açılıyor
Söğüt: Körfez’i birlikte yöneteceğiz mask
Söğüt: Körfez’i birlikte yöneteceğiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL